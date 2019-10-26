Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки Банком России

Он отметил, что доводить ситуацию, когда ставка опускается до нуля, ни в одной экономике не нужно.

Министр экономическое развития Максим Орешкин прокомментировал снижение Банком России ключевой ставки. В эфире телеканала РБК он назвал такое действие регулятора осознанием реальности.

Орешкин поддержал позицию по более агрессивному снижению ключевой ставки. При этом он отметил, что доводить ситуацию, когда ставка опускается до нуля, ни в одной экономике не нужно.

Министр заявил, что количественные смягчения стоит применять в том случае, если другие способы денежно-кредитной политики невозможны. По его мнению, нужно активнее пользоваться мерами бюджетной политики и снижать ставки до уровня инфляции и чуть ниже его.

В пятницу, 25 октября, стало известно, что Центробанк снизил ключевую ставку с 7 % до 6,5 %. Предыдущее снижение было 6 сентября. Тогда ключевая ставка опустилась с 7,25 % до 7 %.

Ключевая ставка – это минимальная процентная ставка, по которой Банк России предоставляет кредиты коммерческим банкам сроком на семь дней. Кроме этого, она регулирует максимальный показатель, по которой ЦБ готов принимать от банков средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.

Ранее власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы.

Видео: YouTube/Высшая школа экономики, Минэкономразвития России