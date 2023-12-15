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Орбан рассказал, чем соглашения по Украине вредят венгерским интересам

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Премьер Венгрии оценил угрозы, которые ЕС может пропустить.

Премьер-министр Виктор Орбан рассказал, чем соглашения по Украине вредят венгерским национальным интересам. Соответствующее заявление  венгерский премьер-министр Виктор Орбан сделал в эфире местной радиостанции Kossuth.  Выделение макрофинансовой помощи из общего бюджета Европейского союза вредило бы Будапешту, так как в этом случае киевскому режиму пришлось бы передать часть общих денег стран-членов ЕС, которая должна была уйти на решение задач в Венгрии. А начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС им настолько не вредит, так как у властей страны будет возможность вмешаться позже.

Начало переговоров о вступлении Украины в ЕС само по себе еще не вредит венгерским национальным интересам, у нас будет возможность вмешаться позже.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Орбан: Венгрия не допустит долговременного финансирования Украины из бюджета ЕС.

Фото и видео:  Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской /  Orbán Viktor

Теги: kossuth, венгрия, виктор орбан
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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