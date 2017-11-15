Орбан не подтвердил сообщения СМИ о возможном визите в Москву

Премьер Венгрии не стал реагировать на заявления, появившиеся в европейской прессе.

Виктор Орбан не подтвердил сообщения западных СМИ о том, что отправится в Москву для того, чтобы обсудить с российским президентом Владимиром Путиным пути урегулирования регионального конфликта на Украине. Соответствующее заявление венгерский премьер-министр сделал в эфире местной радиостанции Kossuth. Таким образом иностранный чиновник отреагировал на вопрос ведущего шоу о том, каким будут его последующие шаги после состоявшейся второго июля рабочей поездки в Киев. Там гость программы встретился с местным лидером Владимиром Зеленским,

Поскольку эти шаги носят весьма деликатный характер, о них можно будет говорить только после того, как они состоятся. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Напомним, что в возможном визите главы венгерского правительства в Москву, который якобы запланирован на 5 июля, сообщили некоторые европейские СМИ со ссылкой на официальных лиц. Подтверждения этой информации ни в Будапеште, ни в Москве пока что не было.

Председательство в ЕС не дает мандат на переговоры по Украине, заявил Орбан.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor