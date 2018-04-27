В Москве обезврежена "спящая ячейка" ИГ* из Нового Уренгоя

ФСБ опубликовала видео спецоперации по задержанию преступников.

Сегодня в Москве сотрудниками ФСБ задержаны 4 члена "спящей ячейки" ИГИЛ*(запрещенная на территории РФ террористическая организация).

Сообщается, что задержанные готовили ряд террористических актов на территории Москвы и Московской области. Данные мужчины прибыли в столицу из Нового Уренгоя. Также сообщается, что в Новом Уренгое были задержаны 20 человек. В результате обнаружено и изъято большое количество религиозно-экстремистской литературы, видеоматериалы, пропагандирующие деятельность международной террористической организации ИГ.

Видео: ФСБ РФ