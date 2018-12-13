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Опубликовано видео задержания в Москве пособника террористов

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ФСБ РФ и Следком опубликовали видео задержания пособника террористов, который перечислил запрещенной организации около 50 миллионов.

В Москве задержан 26-летний пособник террористов, которые занимался финансированием ИГ(запрещенной в России террористической организации).

В ходе совместной работы следователей ГСУ СК России по городу Москве и сотрудников ФСБ России по подозрению в совершении задержан Георгий Гуев. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье содействие террористической деятельности. В ходе следствия установлено, что Гуев перевел на счета террористов около 50 миллионов рублей.

В ходе обыска в квартире у подозреваемого нашли множество банковских карт, с помощью которых он переводил деньги малыми частями. А также технические средства передачи информации, запрещенная литература и другая атрибутика экстремистской направленности.

В дальнейшем указанные денежные средства использовались для финансового обеспечения материально-технических подразделений террористических организаций, а также для подготовки и совершения преступлений террористического характера.

СУ СК РФ

Следствие изучает переписку задержанного и движение денежных средств, с целью установления контактов. Расследование уголовного дела продолжается. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.

Видео: ФСБ РФ, СУ СК РФ

Теги: видео задержания, игил, новости россии, следком, терроризм, фсб
Категории: Лента новостей, Происшествия, Терроризм, Новости России,

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