Опубликовано видео задержания в Москве пособника террористов

ФСБ РФ и Следком опубликовали видео задержания пособника террористов, который перечислил запрещенной организации около 50 миллионов.

В Москве задержан 26-летний пособник террористов, которые занимался финансированием ИГ(запрещенной в России террористической организации).

В ходе совместной работы следователей ГСУ СК России по городу Москве и сотрудников ФСБ России по подозрению в совершении задержан Георгий Гуев. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье содействие террористической деятельности. В ходе следствия установлено, что Гуев перевел на счета террористов около 50 миллионов рублей.

В ходе обыска в квартире у подозреваемого нашли множество банковских карт, с помощью которых он переводил деньги малыми частями. А также технические средства передачи информации, запрещенная литература и другая атрибутика экстремистской направленности.

В дальнейшем указанные денежные средства использовались для финансового обеспечения материально-технических подразделений террористических организаций, а также для подготовки и совершения преступлений террористического характера. СУ СК РФ

Следствие изучает переписку задержанного и движение денежных средств, с целью установления контактов. Расследование уголовного дела продолжается. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.

Видео: ФСБ РФ, СУ СК РФ