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Опубликовано видео взрыва самого большого небоскреба в Кентукки

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Направленный взрыв был проведен в прошедшее воскресенье.

В столице Кентукки в Франкфорте в прошлое воскресенье подорвали самый большой небоскреб города.

Это здание было построено в 1972 году и выведено из эксплуатации в 2016 году в целях безопасности. В 28-этажное здание, которое до этого воскресенья было самым высоким зданием в Франкфорте, заложили взрывчатку и подорвали. Направленный взрыв считается самым безопасным, самым быстрым и самым экономичным способом сноса строений.

На этом месте планируется построить новое современное здание, в котором также планируется открыть различные офисы.

Видео: YouTube/CBS News

Теги: видео взрыва , направленный взрыв , снос здания , строительство , сша , технологии
Категории: Лента новостей Мировые новости Происшествия

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