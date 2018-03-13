Опубликовано видео взрыва самого большого небоскреба в Кентукки

Направленный взрыв был проведен в прошедшее воскресенье.

В столице Кентукки в Франкфорте в прошлое воскресенье подорвали самый большой небоскреб города.

Это здание было построено в 1972 году и выведено из эксплуатации в 2016 году в целях безопасности. В 28-этажное здание, которое до этого воскресенья было самым высоким зданием в Франкфорте, заложили взрывчатку и подорвали. Направленный взрыв считается самым безопасным, самым быстрым и самым экономичным способом сноса строений.

На этом месте планируется построить новое современное здание, в котором также планируется открыть различные офисы.

Видео: YouTube/CBS News