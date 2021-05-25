Опубликовано видео уничтожения центра подготовки разведчиков в Житомирской области

Точечным ракетным ударом был уничтожен личный состав батальона, иностранные инструкторы и наемники. Выведена из строя военная инфраструктура.

Опубликовано видео уничтожения центра подготовки 132-го разведывательного батальона десантно-штурмовых войск Украины в Житомирской области. Ролик опубликовало Минобороны РФ.

На кадрах видно, как бронетехника и личный состав передвигаются по территории центра подготовки. Замечена военная инфраструктура. Далее идут два отрезка ролика с попаданием снаряда в лагерь. Точечным ракетным ударом был уничтожен личный состав батальона, иностранные инструкторы и наемники. Выведена из строя военная инфраструктура.

Напомним, что официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российская армия нанесла удар по расположенному под Житомиром центру подготовки сил специальных операций. Снарядами уничтожено более 100 военнослужащих и наемников.

Ранее мы сообщили, что Конашенков рассказал о провокации украинских националистов в городе Сумы.

Видео: Минобороны России