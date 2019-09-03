Эксперты напомнили о боевом потенциале модернизированного самолета Су-25.

Опубликовано видео стрельб штурмовиков Су-25СМ3. Ролик разместил телеканал "Звезда". Журналистам удалось получить кадры во время полетов российских самолетов. Летчики отработали ракетные удары по условной цели противника. На кадрах также засняты учения групповых полетов.

Первоначальная версия воздушного судна считалась самой живучей с армии. В 2008 году штурмовики во время конфликта в Афганистане получили название "Грачи". Спустя семь лет Су-25СМ3 совершили рекордное количество вылетов в Сирии. По данным экспертов, ни один военный конфликт в мире не обходится без участия данного самолета.

Напомним, что в отличие от предшественника, модель Су-25СМ3 улучшена за счет новой системы радиоэлектронной борьбы, навигационной системы и оборудования для полетов в темное время суток. Эта боевая машина получила наименование "Супертягач".

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Видео: Минобороны России