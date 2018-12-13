Опубликовано видео из Балашихи: Возле завода "Рубин" произошел пожар

Сначала появились сообщения, что на территории "Рубина" прогремел взрыв.

Сегодня днем, 23 мая, на территории оборонного завода "Рубин" произошел пожар.

Сначала появилась информация, что на заводе "Рубин" произошел взрыв. Затем ТАСС со ссылкой на МЧС сообщил, что взрыва не было. Загорелся мусор на площади 25 квадратных метров за территорией предприятия в 300 метрах. В настоящее время пожар ликвидирован. В загоревшемся мусоре присутствовала магнитная стружка.

Пострадавших нет. Причины выясняется.

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Видео: BAZA