Информации о пострадавших не поступало.

Опубликовано видео с места взрыва на газопроводе в Полтавской области. Кадры показали украинские средства массовой информации. Авария произошла в субботу, 9 января, около города Лубны.

Происшествие не повлияло на транзит природного газа из Украины в Европу. С соответствующим заявлением выступил "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ). Выяснилось, что произошла разгерметизация газопровода. информация о пострадавших не поступала. На месте происшествия работают ремонтные бригады.

Накануне около 300 человек перекрыли трассу "Киев-Харьков" в Полтавской области Украины, выступая против высоких цен на распределение газа.

Видео: NEWSONE / YouTube