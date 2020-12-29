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Опубликовано видео с места взрыва на газопроводе в Полтавской области

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Информации о пострадавших не поступало.

Опубликовано видео с места взрыва на газопроводе в Полтавской области. Кадры показали украинские средства массовой информации. Авария произошла в субботу, 9 января, около города Лубны.

Происшествие не повлияло на транзит природного газа из Украины в Европу. С соответствующим заявлением выступил "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ). Выяснилось, что произошла разгерметизация газопровода. информация о пострадавших не поступала. На месте происшествия работают ремонтные бригады.

Накануне около 300 человек перекрыли трассу "Киев-Харьков" в Полтавской области Украины, выступая против высоких цен на распределение газа. 

Видео: NEWSONE / YouTube

Теги: авария, газопровод, полтавская область, украина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, События на Украине,

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