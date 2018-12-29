Опубликовано видео с места крушения медицинского вертолета в США

Появились подробности крушения вертолета в штате Огайо, в котором погибли 3 человека.

В штате Огайо США потерпел крушений вертолет медицинской службы. Три человека погибли.

Крушение произошло около 7 утра по местному времени недалеко от Коламбуса. Вертолет медицинской службы вылетел из больницы Маунт-Кармель в Гроув-Сити больницу Хольцер-Мейгса в Померой. Около 7 утра связь с вертолетом пропала. После поисков около 10 утра обломки вертолета были найдены. Все три члена экипажа погибли. Пациентов на борту не было.

Власти расследуют причину крушения.

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