Опубликовано видео проникновения Соболь в чужую квартиру

На кадрах женщина, похожая на соратницу Алексея Навального пытается попасть в квартиру к пенсионерке и настойчиво просит позвать какого-то Константина.

Появилась видеозапись, на которой сотрудница Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь проникает в квартиру пожилой женщины в Москве. За проникновение в чужой дом Соболь позже была задержана.

На кадрах женщина, похожая на соратницу Алексея Навального пытается попасть в квартиру к пенсионерке и настойчиво просит позвать какого-то Константина. Женщина говорит Соболь, что в квартире никто с таким именем не живет. Лобовь Соболь в итоге все равно ворвалась в квартиру и снимала всё на телефон.

После данного инцидента против Соболь возбудили уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища.

В конце декабря выступившего в поддержку Любови Соболь около управления ФСБ задержали у Гостиного двора.

Видео: TG / LIFE SHOT