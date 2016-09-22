Опубликованы снимки мощнейшего урагана "Харви" в США

Стихийное бедствие признали самым сильным в США за 12 лет.

В интернете появились фото и видео масштабного урагана "Харви". Он обрушился на побережье Техаса в Мексиканском заливе.

Урагану была присвоена четвертая из пяти степеней опасности, которая позднее была снижена до третьей. Стихийное бедствие признали самым сильным в США после урагана "Катрина", который был в Штатах в 2005 году. Сообщается, что у 200 тыс. человек из-за урагана нет электричества.

Специалисты прогнозируют, что "Харви", скорость которого достигала около 200 километров в час, станет причиной катастрофического наводнения. Это произойдет из-за сильных ливней.

Фото: NASA

Фото: twitter.com/TheNationalUAE

Фото: twitter.com/Askthemoon22

Фото: keranews.org

Видео: youtube.com / Breaking Disaster