Опубликованы постеры и график выхода серий второго сезона "Мандалорца"

Шоу будет выходить по пятницам.

Во вторник, 13 октября, стало известно о том, что в сети появились постеры и график выхода серий второго сезона "Мандалорца". Соответствующая информация появилась на официальной страничке Disney+.

Отмечается, что новый сезон будет состоять из восьми эпизодов. Первая серия выйдет 30 октября 2020 года. Далее серии будут выходить каждую неделю по пятницам.

Напомним, что первый сезон сериала предстал на суд зрителям в ноябре 2019 года. Он рассказывает историю "охотника за головами", который путешествует по галактике после падения Галактической империи.

Ранее мы сообщали о том, что Женщину-кошку заметили в компании Пингвина на съемках "Бэтмена".

Видео и фото: Twitter / The Mandalorian