Опубликованы кадры со съемок фильма "Миссия: невыполнима 7"

Премьера запланирована на конец мая 2022 года.

На территории Англии продолжается съемочный процесс седьмой части фильма "Миссия: невыполнима 7". На странице информационного портала DiscussingFilm в Twitter опубликовано видео с места создания кинокартины.

На представленных кадрах можно увидеть съемку сцены с падающим в обрыв поездом. Отмечается, что на его возведение ушло несколько месяцев. По данным СМИ, исполнитель главной роли в фильме Том Круз не участвовал в съемке опасной сцены, несмотря на его известную любовь к самостоятельному исполнению трюков.

"Миссия: невыполнима" – это серия фильмов об агенте Итане Ханте. Во всех картинах его играет Том Круз. В седьмой части также снимутся Саймон Пегг, Пом Клементьефф, Кэри Элвес и другие актеры. Режиссером кинокартины стал Кристофер МакКуорри. Премьера фильма в РФ запланирована на конец мая следующего года.

Ранее Netflix опубликовал трейлер фильма "Рука Бога" - картину итальянского режиссера Паоло Соррентино, который когда-то снял сериал "Молодой Папа" и картины "Молодость" и "Великая красота".

Видео: Twitter/DiscussingFilm