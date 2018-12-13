Опубликованы кадры американской атомной подлодки после столкновения с горой

На опубликованных снимках видно, какие серьёзные повреждения получила подлодка.

Атомная подводная лодка ВМС США San Francisco потерпела крушение в результате столкновения с подводной горой в Тихом океане недалеко от острова Гуам в январе 2015 года.

В январе 2015 года атомная субмарина San-Francisco на полном ходу врезалась в подводную гору на глубине 160 метров, которая не была отмечена на карте. Подлодка получила серьезные повреждения. Атомная субмарина тогда едва не затонула. Экипажу пришлось сражаться за жизнь. Из 110 членов экипажа 98 человек получили различные травмы. Один из членов экипажа, 24-летний помощник машиниста, скончался на второй день после ЧП от травмы головы. Экипаж проявил мужество и выдержку и смог поднять лодку на поверхность, где им пришли на помощь.

Подлодку San-Francisco отбуксировали к берегу, где прошли ремонтные работы. San-Francisco снова в строю. Только сейчас опубликованы снимки повреждений, которые получила подлодка во время столкновения: разрушены балластные цистерны, были диагностированы серьезные повреждения сонара. Прочный корпус пробит не был, не пострадал и реакторный отсек.

Фото: Twitter/Ivan O"Gilvi