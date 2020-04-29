На YouTube опубликовали запись знаменитого шоу фейерверков в Диснейленде

Традиционно шоу сопровождают лазерные проекции проекции с фрагментами из известных сказок Disney.

На YouTube-канале тематического парка Диснейленд опубликовали запись знаменитого шоу фейерверков "Happily ever after". Традиционно шоу сопровождают лазерные проекции проекции с фрагментами из известных сказок Disney.

Раньше перед этим шоу туристы как минимум за час приходили, чтобы заняться хорлшее место и полюбоваться сказочной красотой. Теперь абсолютно все жители мира могут бесплатно, не выходя из дома, посмотреть это представление.

В дополнение к видео фотослужба Disney PhotoPass открыла бесплатный доступ к нескольким изображениям фейерверков. Их при желании можно использовать, как фотообои на рабочем столе или смартфоне. Также на сайте Диснейленда можно взять уроки кулинарии, хореографии и рисования.

Ранее Disney опубликовала новый тизер фильма "Артемис Фаул".

Фото и видео: Disney Parks