В Петербурге представили уникальную карту рубежей обороны Ленинграда

Большая часть оборонительных сооружений не сохранилась до наших дней.

Тысячи ленинградцев участвовали в возведении системы оборонительных сооружений на подступах к осажденному Ленинграду. Сотни дотов и дзотов, огневые точки с башнями от танка КВ прикрывали подступы к осажденному городу. До сегодня лучше всего сохранилось сооружение оборонительного рубежа Ижора. В распоряжении "Петербургского Дневника" оказалась топографическая карта Ленинграда с указанием схем опорных пунктов оборонительных рубежей 1942 года.

Большая часть оборонительных сооружений не сохранилась. С 1941 по 1943 годы вокруг Ленинграда строились дзоты (деревянно-земляные огневые точки) и жботы (железо-бетонные огневые точки). По словам краеведа Дениса Шаляпина, жботы до наших дней не сохранились, так как они возводились из подручных материалов и при необходимости быстро разбирались.

Другое дело, литые доты оборонительного рубежа Ижора, созданные в 1943 году после прорыва блокады. Его строительство стало возможно после того, как в город стали поступать все необходимые материалы.

В День снятия блокады Ленинграда на Серафимовском кладбище возложили цветы.

Фото: Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи