Опубликован трейлер второго сезона сериала "Сквозь снег" с участием Шона Бина

Премьера запланирована на 25 января.

Во вторник, 12 января, в сети появился трейлер сериала "Сквозь снег". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале TV Promos.

Сериал снят по комиксам Жака Лоба и Жан-Марка Рошетта. Отметим, что по этим же комиксам ранее был поставлен фильм Пона Чжун Хо, который победил в 2013 на Каннском фестивале. В сюжете история мира после техногенной катастрофы. Люди разделены на классы и выжившие собрались в гигантском поезде, так как на улице ледниковый период.

Премьера запланирована на 25 января.

Ранее мы сообщали о том, что премьера фильма от Sony "Морбиус" с Джаредом Лето перенесена на осень 2021 года.

Видео: TV Promos/YT