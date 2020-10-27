Опубликован трейлер второго сезона "257 причин, чтобы жить" с Полиной Максимовой

Премьера второго сезона состоится 4 ноября.

Во вторник, 27 октября, стало известно о том, что в сети появился трейлер второго сезона российского сериала "257 причин, чтобы жить". Ролик опубликован на YouTube-канале START.

В сериале рассказывают о девушке, которая вышла победителем в борьбе с тяжелым заболеванием. В старых вещах девушка находит ярко-желтый дневник, где когда-то записала 256 причин, чтобы продолжать жить. Женя добавляет 257-ю – "найти любовь" – и отправляется на поиски своего счастья. Главная роль досталась Полине Максимовой.

Премьера второго сезона состоится 4 ноября.

Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер финала "Леденящих душу приключений Сабрины".

Видео:START/YT