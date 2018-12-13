В сети вышел трейлер третьего сезона "Рассказа служанки"

Премьера нового сезона запланирована на 5 июня.

Стриминговый сервис Hulu показал первый трейлер третьего сезона сериала "Рассказ служанки" с Элизабет Мосс в главной роли. Видео было опубликовано на официальном сайте организации.

Сюжет повествует о тоталитарном мире будущего, в котором одной из главных проблем стало бесплодие. Чтобы продлить род военных к ним в семьи нанимают способных родить служанок. Женщины выполняют функции суррогатных матерей, после чего отдают детей и переходят на "службу" к новым хозяевам. Главная героиня не довольна таким положением вещей и постепенно готовит революцию.

Главные роли в сериале исполнили двукратная обладательница премии "Золотой Глобус" Элизабет Мосс. Первые два сезона "Рассказа Служанки" были тепло приняты критиками и получили среднюю оценку 8,6 баллов на сайте IMDB.

Премьера третьего сезона "Рассказа служанки" выйдет на Hulu 5 июня. Также к выходу на стриминговом сервисе готовится мини-сериал "Уловка 22" с Джорджом Клуни.

Видео: Hulu