Опубликован трейлер сказки "Конек-Горбунок" с Ефремовым

Картина выходит в прокат 18 февраля 2021 года.

В сети появился трейлер фильма "Конек-Горбунок" по одноименной сказке Петра Ершова. Ролик опубликован на YouTube-канале SonyPicturesRU.

В сюжете фильма история царского конюха Ивана, которого старшие браться считают дураком. Внезапно у главного героя появляется друг и верный помощник Конёк-горбунок. Вместе им предстоит выполнять разные волшебные задания. Главные роли исполнили Антон Шагин, Михаил Ефремов и Паулина Андреева. Озвучанием Конька-горбкнка занимался Павел Деревянко.

Премьера киноленты анонсирована на 18 февраля 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что фильм "Последний богатырь: Корень зла" получил прокатное удостоверение.

Видео: SonyPicturesRU/YT