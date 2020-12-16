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Опубликован трейлер сказки "Конек-Горбунок" с Ефремовым

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Картина выходит в прокат 18 февраля 2021 года.

В сети появился трейлер фильма "Конек-Горбунок" по одноименной сказке Петра Ершова. Ролик опубликован на YouTube-канале SonyPicturesRU.

В сюжете фильма история царского конюха Ивана, которого старшие браться считают дураком. Внезапно у главного героя появляется друг и верный помощник Конёк-горбунок. Вместе им предстоит выполнять разные волшебные задания. Главные роли исполнили Антон Шагин, Михаил Ефремов и Паулина Андреева. Озвучанием Конька-горбкнка занимался Павел Деревянко.

Премьера киноленты анонсирована на 18 февраля 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что фильм "Последний богатырь: Корень зла" получил прокатное удостоверение.

Видео: SonyPicturesRU/YT

Теги: конек горбунок, михаил ефремов, павел деревянко, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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