Опубликован трейлер сказки "Конек-Горбунок" с Ефремовым

В сети появился трейлер фильма "Конек-Горбунок" по одноименной сказке Петра Ершова. Ролик опубликован на YouTube-канале SonyPicturesRU.
В сюжете фильма история царского конюха Ивана, которого старшие браться считают дураком. Внезапно у главного героя появляется друг и верный помощник Конёк-горбунок. Вместе им предстоит выполнять разные волшебные задания. Главные роли исполнили Антон Шагин, Михаил Ефремов и Паулина Андреева. Озвучанием Конька-горбкнка занимался Павел Деревянко.
Премьера киноленты анонсирована на 18 февраля 2021 года.
Ранее мы сообщали о том, что фильм "Последний богатырь: Корень зла" получил прокатное удостоверение.
Видео: SonyPicturesRU/YT
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все