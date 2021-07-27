Вышел трейлер хоррор-сериала "Чепелуэйт" по Стивену Кингу

Главную роль исполнил Эдриан Броуди.

В сети появился трейлер хоррор-сериала "Чепелуэйт", снятого по рассказу Стивена Кинга. Главную роль исполнил американский актер Эдриан Броуди.

Измученный постоянными галлюцинациями Чарльз Бун после смерти жены переезжает с детьми в родовое поместье. Во время поисков гувернантки, он узнает, что местные боятся усадьбы Чепелуэйт и враждебно относятся ко всем с фамилией Бун. В результате Чарльз нанимает Ребекку Морган – начинающую писательницу, которая будет вести хронику жизни в загадочном особняке.

Экранизацией рассказа занимались Берр Стирс, Рэйчел Лайтермен, Майкл Нанкин и Джефф Ренфро. Кроме Эдриана Броуди в сериале снялись Эмили Хэмпшир, Горд Рэнд, Аллегра Фултон и др.

Премьера первого эпизода запланирована на 22 августа. Сериал покажут на стриминговом сервисе Еpix. Россияне смогут посмотреть картину 23 августа на "Амедиатеке".

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Видео: YouTube / JoBlo Horror Trailers