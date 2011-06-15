Netflix готовит к выходу сериал по вселенной покемонов

Продюсером проекта выступит создатель "Люцифера" и "Белого воротничка" Джо Хендерсон.

Стриминговая платформа Netflix готовит к выходу новый проект – сериал о захватывающих приключениях покемонов. Продюсером выступит создатель "Люцифера" и "Белого воротничка" Джо Хендерсон.

Проект находится на ранней стадии разработки. Детали сюжета пока держатся в секрете. По словам инсайдеров, сериал будет близок к фильму "Детектив Пикачу".

Ожидается, что сериал про покемонов будет насыщен компьютерной графикой. В нем также снимутся реальные актеры.

Ранее мы писали, что сервис Netflix представил первый трейлер приквела "Армии мертвецов" Зака Снайдера.

Фото: pixabay.com