Сервис Netflix представил первый трейлер приквела «Армии мертвецов» Зака Снайдера

Стриминговый сервис Netflix выпустил первый трейлер приквела зомби-фильма "Армия мертвецов" Зака Снайдера под названием "Армия воров". Премьера картины запланирована на осень 2021 года.



Сюжет фильма расскажет о группе талантливых воров из США, которые на фоне зомби-апокалипсиса решают ограбить самые охраняемые сейфы Европы.

Ленту поставил режиссер Маттиас Швайгхефер ("Дикая жизнь", "Красавчик"), он же сыграл в фильме главную роль. Режиссер оригинального фильма Зак Снайдер выступит в роли продюсера.

Видео: Youtube / Netflix