  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:32
107
Rybka123 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Сервис Netflix представил первый трейлер приквела «Армии мертвецов» Зака Снайдера

0 0

Стриминговый сервис Netflix выпустил первый трейлер приквела зомби-фильма "Армия мертвецов" Зака Снайдера под названием "Армия воров". Премьера картины запланирована на осень 2021 года. 

Сюжет фильма расскажет о группе талантливых воров из США, которые на фоне зомби-апокалипсиса решают ограбить самые охраняемые сейфы Европы.

Ленту поставил режиссер Маттиас Швайгхефер ("Дикая жизнь", "Красавчик"), он же сыграл в фильме главную роль. Режиссер оригинального фильма Зак Снайдер выступит в роли продюсера. 

Видео: Youtube / Netflix

 

Теги:
Категории: Тема дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии