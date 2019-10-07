Опубликован трейлер российского фильма "Спутник"

Премьера картины запланирована на 16 апреля 2020 года.

В сети опубликован первый трейлер российского фантастического фильма "Спутник". Главные роли в фильме сыграли Оксана Акиньшина ,Пётр Фёдоров, Фёдор Бондарчук, Антон Васильев. Также в эпизоде на экране появится недавно освобожденный Павел Устинов.

По сюжету фильма советский космонавт-герой Владимир Вешняков привозит на землю инопланетное существо… в собственном теле. В секретной лаборатории закрытого режимного города нейрофизиолог Татьяна Климова пытается спасти космонавта от чудовища, обнаруживая, что испытывает к своему пациенту куда больше, чем профессиональный интерес.

Премьера картины запланирована на 16 апреля 2020 года.

Ранее мы публиковали второй трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком. Лента является прямым продолжением "Притяжения", которое вышло в 2017 году.

Видео: YouTube/В Рейтинге