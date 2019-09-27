Опубликован трейлер фильма об истории "Танца с саблями"

В российский прокат участник кинофестиваля "Окно в Европу" выйдет 7 ноября 2019 года.

В сети появился трейлер картины Юсупа Разыкова "Танец с саблями". Сюжет фильма посвящен зиме 1942 года, когда дирекция приказывает композитору Араму Хачатуряну создать еще одно произведение для балета "Гаянэ". Свое самое известное произведение автор напишет всего за восемь часов.

Отметим, что мировая премьера фильма прошла на 22-м международном кинофестивале в Шанхае.

В главной роли – актер "Мастерской Петра Фоменко", Амбарцум Кабанян.

Ранее Piter.TV представил трейлер отечественного фильма "Холоп" с Александрой Бортич, напоминающего "Шоу Трумэна".

Видео: iVideos / YouTube