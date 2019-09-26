"Холоп": в сети опубликован трейлер отечественного "Шоу Трумена"

Карина выйдет на экраны 26 декабря 2019 года.

В сети появился трейлер российского фильма "Холоп", снятого режиссёром Климом Шипенко ("Салют-7"). После просмотра ролика пользователи сравнили фильм со знаменитой картиной "Шоу Трумена" с Джимом Керри.



В центре сюжет молодой мажор Гриша, который слишком сильно заигрался в красивую жизнь и решил, что ему всё дозволено. Герой натворил много дел, и теперь ему грозит тюрьма. Чтобы исправить своего сына, отчаявшийся отец-олигарх идёт на крайние меры - он организует фейковую аварию, в результате чего Гриша отправляется в "прошлое". Это прошлое специально для ниго создали в заброшенной деревне. В ходе психологического эксперимента героя превращают в холопа, с целью изменить его личность и взаимоотношения с людьми.



Главные роли в картине сыграли Милош Бикович, Александра Бортич, Иван Охлабыстин, Александр Самойленко и другие. Премьера картины запланирована на 26 декабря 2019 года.



Видео: YouTube/Central Partnership