Опубликован трейлер фильма о Михаиле Калашникове

В главной роли – Юрий Борисов ("Бык", "Вторжение").

Стала известна дата премьеры фильма о жизни конструктора Михаила Калашникова. Премьера картины "Калашников" запланирована на 20 февраля 2020 года. Отмечается, что картина приурочена к столетию со дня рождения создателя самого известного автомата в мире.

Центром сюжета станет тернистый путь парня-самоучки, который 28 лет создал легендарное оружие – автомат АК-47.

В главных ролях – Юрий Борисов, Виталий Хаев, Артур Смольянинов и другие актеры.

Ранее мы сообщали о том, что в Сети появился новый трейлер фильма "Соник".

Видео: Megogo Distribution / YouTube