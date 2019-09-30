"Гарет Джонс": вышел трейлер фильма про американского журналиста в СССР

Лента была выдвинута на премию "Золотой Медведь" на Берлинском кинофестивале.

В сети появился трейлер драматического триллера "Гарет Джонс", снятого трехкратной номинаткой на "Оскар" Агнешкой Холланд. Картина расскажет о жизни СССР до Второй Мировой войны.

По сюжету обычный британский журналист приезжает в Советский Союз образца 1933 года и мечтает взять интервью у Сталина. Став свидетелем жестоких репрессий и народных бедствий, герой с угрозой для жизни пишет статью о тёмной стороне советской утопии. Пока спецслужбы и сторонники Сталина ищут способ, как заставить его замолчать, начинающий писатель Джордж Оруэлл под впечатлением от его истории задумывает повесть "Скотный двор".

Главные роли в картине сыграли Джеймс Нортон, Ванесса Кирби, Питер Сарсгаард, Джозеф Моул, Кеннет Крэнэм, Селин Джонс, Кшиштоф Печиньский и другие. Премьера фильма состоялась в феврале 2019 года. Лента была выдвинута на премию "Золотой Медведь" на Берлинском кинофестивале. Дата выхода " Гарет Джонса" в широкий прокат пока неизвестна.

Ранее мы писали о новом трейлере фильма комедийного боевика "King"s man: Начало". Картина является приквелом фильмов с Тэрон Эджертон в главной роли. Сюжет развернётся до событий предыдущих лент и расскажет историю одного из первых и самых талантливых оперативников в истории организации — Конрада.

Видео: YouTube/ Empire Magazine