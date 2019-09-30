"King’s man: Начало": в трейлере нового фильма Мэттью Воном показали Распутина

Картина является приквелом фильмов с Тэрон Эджертон в главной роли.

В сети появился первый трейлер комедийного боевика "King"s man: Начало", снятого режиссером Мэттью Воном. Премьера картины в России запланирована на 27 февраля 2020.

Картина является приквелом фильмов с Тэрон Эджертон в главной роли. Сюжет развернётся до событий предыдущих лент и расскажет историю одного из первых и самых талантливых оперативников в истории организации — Конрада. Главному герою вместе со своими коллегами и друзьями предстоит сразится со злодеями. В фильме авторы раскроют секрет становления самого первого независимого разведывательного агентства.

Главные роли в картине сыграли Джемма Артертон, Аарон Тейлор-Джонсон, Мэттью Гуд, Рэйф Файнс, Джимон Хонсу, Стэнли Туччи, Даниэль Брюль и другие.

Напомним, что первая картина "Kingsman: Секретная служба" вышла в 2015 году и собрала в прокате более 400 миллионов. Вышедший через два года сиквел с подзаголовком "Золотое кольцо" также принес создателям более 400 миллионов.

Ранее мы публиковали трейлре мультфильма "Камуфляж и шпионаж", в котором главную роль озвучил Уилл Смитт.

Видео: 20th Century Fox Russia