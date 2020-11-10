Премьеру полнометражного фильм "Мажор" перенесли из-за коронавируса

Точная дата релиза пока не известна.

Во вторник, 10 ноября, стало известно о том, что в сети появился тизер полнометражного фильма "Мажор". Ролик опубликован на YouTube-канале продюсерской компании Среда.

Отмечается, что кинолента задумывается как продолжение сериала "Мажор". Фильм снят в жанре комедийного боевика. В проекте появятся Евгений Стычкин, Даниил Воробьев, Игорь Жижикин, Дмитрий Шевченко, Александр Обласов, Павел Чинарев, Владимир Селезнев, Агния Дитковските и Павел Прилучный.

Точная дата релиза пока не известна. Премьеру полнометражного фильма "Мажор" перенесли из-за коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что состоялась премьера фильма Алексея Учителя "Цой".

Видео:продюсерская компания Среда/YT