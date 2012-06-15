Опубликован русский трейлер пятого "Крика"

В кино – с 13 января 2022 года.

Пятая часть знаменитой серии слэшеров "Крик" обзавелась трейлером и датой премьеры в России. Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании Paramount Pictures. В российском прокате фильм планирует появиться с 13 января 2022 года.

Основные события фильма происходят спустя 25 лет после событий первой части – убийства продолжают повторяться. Зрителей снова встретят героиню Сидни Прескотт, которой поможет разобраться в случившемся журналистка из Вудсборо Гейл Уэзерс.

За постановку фильма отвечают Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт ("Я иду искать"). Главные роли в киноленте исполнят Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Дэвид Аркетт. Также к актерскому составу присоединились Джек Куэйд, Дженна Ортега и Мелисса Баррера.

Съемки пятого фильма франшизы были завершены в ноябре 2020 года. Четвертая часть "Крика" выходила на экраны в 2011 году. Оригинальная картина вышла на экраны в 1996 году.

Видео: Youtube / Paramount Pictures Россия

