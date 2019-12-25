Опубликован предполагаемый график перекрытия дорог на майских праздниках в Петербурге

Дорогу будут перекрывать из-за парада, посвященного 76-й годовщине Победы.

Во вторник, 27 апреля, опубликовали предполагаемый график перекрытия дорог на майских праздниках в Петербурге с 29 апреля по 9 мая, сообщает "Фонтанка".

С полуночи 29 апреля до 12:30 9 мая автомобилистам запретят остановку на набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, также на Певческом проезде и Миллионной улице. Второй пункт запрещает движение транспортных средств в период с 14.00 до 18.00 часов 30 апреля, с 14.00 до 18.00 часов 5 мая и с 07.00 до 12.30 часов 7 мая. К выше перечисленным адресам добавили набережную Зимней канавки, Дворцовая набережная, Дворцовый проезд, от Гороховой улицы до Невского проспекта, от Садовой улице до Дворцового проезда.

В третьем пункте говорится о прекращении движения в период с трех часов 8 мая до 12:30 9 мая.

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Фото: Piter.TV