Опубликован новый трейлер фильма "Терминатор: Тёмные судьбы"

В российский прокат фильм выйдет 31 октября.

Новая картина про работа-убийцу проигнорирует события трех последних фильмов и продолжит историю "Терминатора 2: Судный день". Режиссером ленты стал автор "Дэдпула" Тим Миллер, а продюсирование на себя взял создатель машины-убийцы Джеймс Кэмерон.

В центре повествования противостояние человека и жидкого робота, который был отправлен в прошлое с целью убить маленькую девочку. Для ее защиты из будущего отправляется усовершенствованный спец агент, к которому присоединятся Сара Коннор и терминатор T-800.

Главные роли в картине сыграли Линда Хэмилтон, Арнольд Шварценеггер. Также к роли Джона Коннора вернется американский актер Эдвард Ферлонг, сыгравший лидера повстанцев во второй части.

Помимо персонажей старых лент в фильме появится и другие герои, роли которых сыграли Маккензи Дэвис, Бретт Азар, Наталия Рейс, Гэбриел Луна, Диего Бонета и другие. В российский прокат фильм выйдет 31 октября. Новый "Терминатор" получил "взрослый" рейтинг R.

Оригинальный трейлер:

Видео: Youtube/ Paramount Pictures, 20th Century Fox Russia