Опубликован новый трейлер фильма "Терминатор: Тёмные судьбы"

Новая картина про работа-убийцу проигнорирует события трех последних фильмов и продолжит историю "Терминатора 2: Судный день". Режиссером ленты стал автор "Дэдпула" Тим Миллер, а продюсирование на себя взял создатель машины-убийцы Джеймс Кэмерон.
В центре повествования противостояние человека и жидкого робота, который был отправлен в прошлое с целью убить маленькую девочку. Для ее защиты из будущего отправляется усовершенствованный спец агент, к которому присоединятся Сара Коннор и терминатор T-800.
Главные роли в картине сыграли Линда Хэмилтон, Арнольд Шварценеггер. Также к роли Джона Коннора вернется американский актер Эдвард Ферлонг, сыгравший лидера повстанцев во второй части.
Помимо персонажей старых лент в фильме появится и другие герои, роли которых сыграли Маккензи Дэвис, Бретт Азар, Наталия Рейс, Гэбриел Луна, Диего Бонета и другие. В российский прокат фильм выйдет 31 октября. Новый "Терминатор" получил "взрослый" рейтинг R.
Оригинальный трейлер:
Видео: Youtube/ Paramount Pictures, 20th Century Fox Russia
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