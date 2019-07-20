Новый "Терминатор" получил "взрослый" рейтинг R

В российский прокат фильм выйдет 31 октября.

Новая картина о Терминаторе получит рейтинг R или по-другому "18+". Об этом заявил продюсер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Джеймс Кэмерон.

Подробности сюжета новой части вселенной "Терминатора" пока разглашаются, однако известно, что картина проигнорирует события трех последних фильмов и продолжит историю "Терминатора 2: Судный день". Режиссером ленты стал автор "Дэдпула" Тим Миллер, а продюсирование на себя взял создатель машины-убийцы Джеймс Кэмерон.

Главные роли в картине сыграли Линда Хэмилтон, которая сыграла постаревшую Сару Конор, и Арнольд Шварценеггер, воплотивший образ робота T-800. Также к роли Джона Коннора вернется американский актер Эдвард Ферлонг, сыгравший лидера повстанцев во второй часте.

Помимо персонажей старых лент в фильме появится и другие героли, рои которых сыграли Маккензи Дэвис, Бретт Азар, Наталия Рейс, Гэбриел Луна, Диего Бонета и другие. В российский прокат фильм выйдет 31 октября.

Видео: Paramount Pictures