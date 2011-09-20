Опубликован короткий тизер второй части мультсериала "Аркейн"

Первый эпизод по игре League of Legends вышел на прошлой неделе.

Netflix выпустил тизер второй части аниме по League of Legends "Аркейн". Премьера состоится 13-го ноября в 11:00 по московскому времени.

В основу сериала легла игра компании Riot Games в жанре MOBA с элементами RPG и RTS League of Legends. Действия аниме-сериала разворачиваются в утопическом краю Пилтовере, а также жестоком подземном мире Зауне. В тизере представили главных героев аниме — Вай, Паудэр, Кейтлин и Джейса.

Мировая премьера первой серии состоялась 6 ноября. Возрастное ограничения — 16+. Серия идет 42 минуты.

Ранее Netflix опубликовал новый тизер второго сезона аниме DOTA: Dragon"s Blood.

Видео: YouTube / League of Legends