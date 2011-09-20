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Опубликован короткий тизер второй части мультсериала "Аркейн"

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Первый эпизод по игре League of Legends вышел на прошлой неделе.

Netflix выпустил тизер второй части аниме по League of Legends "Аркейн". Премьера состоится 13-го ноября в 11:00 по московскому времени.

В основу сериала легла игра компании Riot Games в жанре MOBA с элементами RPG и RTS League of Legends. Действия аниме-сериала разворачиваются в утопическом краю Пилтовере, а также жестоком подземном мире Зауне. В тизере представили главных героев аниме — Вай, Паудэр, Кейтлин и Джейса. 

Мировая премьера первой серии состоялась 6 ноября. Возрастное ограничения — 16+. Серия идет 42 минуты. 

Ранее Netflix опубликовал новый тизер второго сезона аниме DOTA: Dragon"s Blood. 

Видео: YouTube / League of Legends

Теги: league of legends, аниме, аркейн
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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