Опубликован короткий тизер второй части мультсериала "Аркейн"

Netflix выпустил тизер второй части аниме по League of Legends "Аркейн". Премьера состоится 13-го ноября в 11:00 по московскому времени.
В основу сериала легла игра компании Riot Games в жанре MOBA с элементами RPG и RTS League of Legends. Действия аниме-сериала разворачиваются в утопическом краю Пилтовере, а также жестоком подземном мире Зауне. В тизере представили главных героев аниме — Вай, Паудэр, Кейтлин и Джейса.
Мировая премьера первой серии состоялась 6 ноября. Возрастное ограничения — 16+. Серия идет 42 минуты.
Ранее Netflix опубликовал новый тизер второго сезона аниме DOTA: Dragon"s Blood.
Видео: YouTube / League of Legends
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