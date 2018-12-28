На этой неделе в Петербурге разведут пять мостов

Piter.TV публикует график технологической разводки мостов.

На этой неделе, с 18 по 24 марта, в Петербурге разведут пять мостов. График технологической разводки появился на сайте "Мостотреста". Отмечается, что наводка переправ может быть проведена раньше указанного времени.

В ночь с 18 на 19 марта в Северной столице разведут три моста: Володарский будет разведен с 2:00 до 5:45, Дворцовый с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55 и Тучков мост с 2:00 до 4:55.

В ночь с 20 на 21 марта для автомобилистов будут недоступны: Володарский мост с 2:00 до 5:45, Благовещенский мост с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00 и Биржевой мост с 2:00 до 4:55.

В ночь с 21 на 22 марта разведут Володарский мост с 2:00 до 5:45, Благовещенский мост с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00 и Тучков мост с 2:00 до 4:55.

Горожан попросили заранее выбирать маршрут в это время. В компании "Мостотрест" пояснили, что технологические разводки мостов нужны для того, чтобы проверить готовность переправ к навигационному сезону.

Ранее мы писали, что на реставрацию мостов в Петербурге выделят 13,5 миллионов рублей.

Фото: mostotrest-spb.ru