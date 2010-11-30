На реставрацию мостов в Петербурге выделят 13,5 миллионов рублей

Реставрация пройде на Благовещенском, Большеохтинском, Дворцовом мостах, а также на мосту Кутузова.

Ремонтом культурных объектов, установленных на мостах города, займется подрядчик ООО "КАСТ". Компания уже заключила договор с СПб ГБУ "Мостотрест". Об этом сообщается на официальном сайте Мосты Петербурга Мостотрест.

На Благовещенском мосту отреставрируют буквы с его наименованием и мемориальными досками. Работы будут проводить в мастерской. Там доски промоют, отшлифуют, патинируют и покроют сусальным золотом.

На Большеохтинском реставраторы отремонтируют металлические завершения, оконные заполнения, облицовку и внутренние помещения башен.

Будет проведена абразивная очистка набережных Кутузова и Дворцовой.

На все реставрационные работы выделят 13 511 370 рублей. Работы должны завершиться до 15 октября 2019 года.

Ранее на Piter.TV: Тучков, Володарский и Благовещенский мосты разведут в ночь на 15 марта.

Фото: CПб ГБУ "Мостотрест"/ ВК