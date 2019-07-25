  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:52
118
nastya960
Код вставки плеера

Опрос: 75% россиян не хватает денег до зарплаты

0 0

Только 25% опрошенных хватает денег, 5% из них даже делают сбережения.

Большинству россиян(75%) не хватает денег до следующей заработной платы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер".

Только 25% опрошенных хватает денег, 5% из них даже делают сбережения. Десяти тысяч рублей не хватает 40% россиян, в 6-8 тысячах до зарплаты нуждаются 6,8%, одной тысячи на хватает – 11,4% и еще 3-4 тысяч – 10,2%.

Исследование проводили в течение двух недель по всей России.  В опросе приняли участие 1,5тысячи россиян старше 21 года.

Росстат: "Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей".

Теги: деньги, зарплата, опрос, сбережения
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии