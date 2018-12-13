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Определились победители второго полуфинала конкурса "Евровидение": Лазарев прошел в финал

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Артист будет выступать под пятым порядковым номером.

В Тель-Авиве завершился второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2019". Российский исполнитель Сергей Лазарев вышел в финал соревнования. Организаторы даже выбрали ему порядковый номер для выступления: 18 мая он выйдет на сцену пятым.

Отметим, что в рамках второго полуфинала за выход в финал боролись 18 музыкантов из различных стран. В результате в следующем этапе зрители смогут увидеть только Северную Македонию, Нидерланды, Албанию, Швецию, Азербайджан, Данию, Норвегию, Швейцарию и Мальту. Исполнители от данных стран присоединятся к победителям первого полуфинала. В общей сложности будет 26 выступлений.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге появилась первая ЛГБТ-френдли кофейня "Rainbow".

Фото и видео: Instagram/eurovisionclub

 

Теги: второй полуфинал, евровидение-2019, сергей лазарев
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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