Определена альтернатива маскам в борьбе с коронавирусом

Опытом специалистов из университета Айовы делятся в издании MedicalXpress.

Стало известно, что можно расценивать как альтернативу в качестве средства защиты от коронавируса COVID-19. Как сообщили профильные медиа, американским исследователям вместо медицинских масок в борьбе с вирусом помогают пластиковые щитки.

Отмечается, что данное средство защиты давно используется многими медицинскими работниками. Его удобнее носить и применять в работе – щиток можно использовать многократно, очищая водой с мылом или дезинфицирующими средствами. Щиток снижает воздействие вируса на 92% на расстоянии от 1,80 см от пациента, отмечают медики.

Ранее врач-реаниматолог одного из московских медицинских учреждений рассказала, какие категории пациентов с COVID-19 чаще всего попадают в реанимацию.