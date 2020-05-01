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Определена альтернатива маскам в борьбе с коронавирусом

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Опытом специалистов из университета Айовы делятся в издании MedicalXpress.

Стало известно, что можно расценивать как альтернативу в качестве средства защиты от коронавируса COVID-19. Как сообщили профильные медиа, американским исследователям вместо медицинских масок в борьбе с вирусом помогают пластиковые щитки.

Отмечается, что данное средство защиты давно используется многими медицинскими работниками. Его удобнее носить и применять в работе – щиток можно использовать многократно, очищая водой с мылом или дезинфицирующими средствами. Щиток снижает воздействие вируса на 92% на расстоянии от 1,80 см от пациента, отмечают медики.

Ранее врач-реаниматолог одного из московских медицинских учреждений рассказала, какие категории пациентов с COVID-19 чаще всего попадают в реанимацию.

Теги: коронавирус, маски, ученые
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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