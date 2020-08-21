Определен подрядчик для обустройства велодорожки в Светогорске

Подведены итоги конкурса на выполнение работ по строительству велосипедной дорожки в рамках проекта "Велодвижение", который реализуется по программе приграничного сотрудничества "Россия – Юго-Восточная Финляндия". Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.
По результатам конкурса победителем признано ООО "Террикон". Компания выполнит обустройство велосипедной дорожки в рамках проекта на территории г. Светогорска.
Велодорожка будет разделена на пешеходную и велосипедную части, будет установлено освещение. Также подрядчик обустроит зону отдыха с парковкой для велосипедов. Стоимость работ составит более 58 млн. рублей.
Согласно плану реализации проекта, инфраструктурные работы на территории г. Светогорска начнутся в сентябре 2020 года. Строительство планируется закончить летом 2021 года.
По словам Сергея Давыдова, главы администрации Светогорского городского поселения, после завершения данного проекта строительство велосипедной дорожки продолжится уже в сторону Выборга, и велодвижение получит развитие на территории всего Выборгского района.
Отметим, что в проекте участвует не только Светогорское городское поселение. Ведущим партнером стала АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области".
Ранее мы сообщили о том, что в Выборгском районе обновили региональную дорогу Белокаменка-Лебяжье.
Фото: администрация МО "Выборгский район"
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