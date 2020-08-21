Определен подрядчик для обустройства велодорожки в Светогорске

Строить велодорожку начнут в ближайшее время.

Подведены итоги конкурса на выполнение работ по строительству велосипедной дорожки в рамках проекта "Велодвижение", который реализуется по программе приграничного сотрудничества "Россия – Юго-Восточная Финляндия". Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

По результатам конкурса победителем признано ООО "Террикон". Компания выполнит обустройство велосипедной дорожки в рамках проекта на территории г. Светогорска.

Велодорожка будет разделена на пешеходную и велосипедную части, будет установлено освещение. Также подрядчик обустроит зону отдыха с парковкой для велосипедов. Стоимость работ составит более 58 млн. рублей.

Согласно плану реализации проекта, инфраструктурные работы на территории г. Светогорска начнутся в сентябре 2020 года. Строительство планируется закончить летом 2021 года.

По словам Сергея Давыдова, главы администрации Светогорского городского поселения, после завершения данного проекта строительство велосипедной дорожки продолжится уже в сторону Выборга, и велодвижение получит развитие на территории всего Выборгского района.

Отметим, что в проекте участвует не только Светогорское городское поселение. Ведущим партнером стала АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области".

Ранее мы сообщили о том, что в Выборгском районе обновили региональную дорогу Белокаменка-Лебяжье.

Фото: администрация МО "Выборгский район"

