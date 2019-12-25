В Выборгском районе обновили региональную дорогу Белокаменка-Лебяжье

В Выборгском районе завершается обновление участка дороги Белокаменка – Лебяжье. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район".
Участок дороги пролегает через поселки Горьковское, Бойково, Яковлево и Лебяжье. Подрядчик уложил два слоя нового асфальтобетона, укрепил обочины, очистил кюветы и выполнил планировку откосов. В ближайшее время будет нанесена новая разметка.
Ремонтные работы ведутся в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" по заказу ГКУ "Ленавтодор".
Отметим, что в рамках проекта в Выборгском районе уже обновлен участок дороги Огоньки — Стрельцово — Толоконниково.
Ранее мы сообщили о том, что администрация Первомайского поселения будет бороться за включение дорожных сетей "Кивеннапа Север" в реестр муниципального имущества.
Фото: администрация МО "Выборгский район"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все