Администрация Первомайского поселения будет бороться за включение дорожных сетей "Кивеннапа Север" в реестр муниципального имущества

Об этом рассказал глава администрации Первомайского сельского поселения Сергей Тищенков после встречи с жителями микрорайона "Кивеннапа Север".

В Первомайском сельском поселении Выборгского района прошла встреча представителей власти с жителями микрорайона "Кивеннапа Север". В обсуждении проблем приняли участие специалисты районной и поселковой администрации, представители компании-застройщика "ЛАД", областного "Водоканала", законодательной власти. Одним из главных решений, озвученных местной властью в ходе мероприятия, стало намерение администрации Первомайского поселения обратиться в суд в интересах жителей микрорайона.

По словам главы администрации Сергея Тищенкова, чиновники и юристы обратятся в Арбитражный суд с требованием исключить из торгов по банкротству застройщика участок земли, на котором расположены дорожные сети и коммунальная инфраструктура. Это позволит администрации в перспективе осуществлять ремонт и содержание сетей, а также исключит возможность приобретения имущества, от которого зависит комфорт сотен людей, недобросовестными предпринимателями. Так, например, жители "Кивеннапа Север" опасаются, что в ходе торгов по банкротству, любой желающий сможет купить участок земли с расположенной на нем дорогой, а затем установить плату за проезд или организовать контрольно-пропускной пункт.

Встреча прошла напряженно. На все вопросы мы были готовы ответить. Сейчас нами принято решение совместно с юристами администрации обратиться в суд, чтобы изъять дорожные сети, сети газоснабжения и другую инфраструктуру из общей массы имущества, которая подлежит распродаже в связи с банкротством "ЛАД". Для того, чтобы мы могли принять эти территории на себя, на баланс муниципалитета, и в дальнейшем их уже обслуживать, что-то с этим всем делать. Если мы примем к себе эти сети, то мы будем включать их в реестр муниципального имущества, обслуживать и содержать. Но, повторюсь, при соблюдении всех необходимых для этого процедур. Сергей Тищенко, глава администрации Первомайского сельского поселения

В данный момент дорожные сети и необходимая инфраструктура находится на земле, оформленной в собственность компанией "ЛАД". Из-за этого местная администрация не может заниматься ремонтом дорожной сети, а сам застройщик не спешит ремонтировать дорогу. Более того, в рамках процедуры конкурсного управления, он включил данный участок в конкурсную массу, на средства от продажи которой планирует погасить долги (общая сумма кредиторской задолженности - 150 миллионов рублей). Эта правовая коллизия стала одной из главных причин постоянных жалоб местных жителей в администрацию.

В том случае, если администрация добьется через Арбитражный суд исключения дорожной сети как социально значимого объекта из конкурсной массы, появится реальная перспектива по постановки земли на муниципальный учет. В ходе встречи, сотрудники администрации Выборгского района вспомнили схожий прецедент в Матросово, когда по инициативе муниципалитета удалось избежать продажи частным лицам участка земли с социально значимой инфраструктурой.

Видео: Piter.TV