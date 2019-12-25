Оппозиция перекрывает улицы Еревана с требованием отставки Пашиняна

Истек срок ультиматума оппозиции главе правительства Армении.

Оппозиция Армении начала перекрывать центральные улицы Еревана с требованием отставки Никола Пашиняна. Об этом рассказали местные журналисты. Известно, что активисты ограничили пропускную способность на Маштоце, Абовяне, Теряне и других улицах столицы.

Никол должен уйти, Никол предатель! лозунги акции протеста

Напомним, что в рамках прямого эфира на собственной странице в Facebook член политической партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян рассказал, что 17 оппозиционных движений проведут митинг 8 декабря. В 12 часов истек срок, в течение которого активисты требовали от главы правительства подать в отставку. Оппозиция призывает к мирному гражданскому неповиновению власти.

Пашинян пожаловался на несработавшие в Карабахе системы радиоэлектронной борьбы.

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