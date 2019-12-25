Оппозиция обвинила украинскую власть в срыве перемирия в Донбассе

Члены партии считают, что власти не хотят установить мир в регионе.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" обвинила украинскую власть в срыве перемирия в Донбассе. Об этом сообщил корреспондент Regnum.

В оппозиционной партии подчеркнули, что украинское руководство обязалось выполнять минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе и сохранении перемирия. По факту, это первоочередная задача украинских властей. Оппозиционеры считают, что длительное перемирие, позволяющее урегулировать конфликт и сохранить жизни украинцев, оказалось под угрозой.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" считает, что за срыв минских соглашений отвечает президент Украины Владимир Зеленский и его окружение. Как уточнили в партии, они своими действиями фактически уничтожают мир в Донбассе.

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