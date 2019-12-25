Кремль анонсировал скорую встречу советников "нормандского формата". Она состоится 11 сентября в Берлине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, повестка дня закреплена и завизирована заранее всеми участвующими сторонами. Дмитрий Козак выступал "за" подобный формат переговоров.
Именно на этом Козак до встречи и настаивал с тем, чтобы потом уже во время встречи не размывать ранее достигнутые договоренности и не размывались субстанции для обсуждения.
- Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России
Напомним, что встреча в "нормандском формате" была запланирована на 28 августа. Накануне её отменили.
Ранее мы сообщили, что оппозиционные партии Черногории подписали соглашение о сотрудничестве.
Фото: pixabay
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