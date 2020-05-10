Опорный банк российской "оборонки" распродал золотые запасы

О состоянии дел в Промсвязьбанке сообщили журналисты РБК.

Опорный банк российской оборонной промышленности "Промсвязьбанк" распродал почти все свои золотые запасы. Как сообщил РБК аналитик Банка корпоративного финансирования (БКФ) Максим Осадчий, в марте банк попал в тройку лидеров среди организаций в Россиипо сокращению запасов золота.

В банке запасы драгметаллов в пересчете на золото снизились на 92%: с 2,2 до 0,2 тонны.

На 1 апреля вложения банка в ценные металлы составили 705 млн рублей, остатки по подобным счетам сократились на 7 млрд рублей. Эксперт отметил, что в марте запасы золота сократил 61 российский банк. Активизация продаж золота может быть связана с ростом цен на металл в 2020 году, считает эксперт.

Ранее мы сообщали, что в Центробанке допустили снижение ключевой ставки в июне. Об этом рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина.