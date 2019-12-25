В Петербурге оплата ЖКУ теперь доступна в МФЦ

В МФЦ примут платежи за квартплату, газ, тепло и водоснабжение, электроэнергию, домофон.

МФЦ Петербурга 19 июня начали принимать платежи за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). В рамках тестирования в первый день работы сервиса проведено пять платежей. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по информатизации и связи.

В МФЦ примут платежи за квартплату, газ, тепло и водоснабжение, электроэнергию, домофон. Сервис особо оценят получатели льгот на оплату ЖКУ. Для получения или продления льготы требуется отсутствие задолженности. Теперь погасить долги будет проще и удобнее.

В МФЦ установлено 1062 терминала для оплаты. Провести платежи можно в МФЦ любого района Петербурга. Исключением останется МФЦ на Невском пр., д. 174, где возможность проведения платежей в окнах появится после ремонта.

Ранее стало известно, что все МФЦ в Петербурге перейдут на работу с отечественными компьютерами. Компьютеры Apple заменят "Гравитонами".

Фото: Комитет по информатизации и связи